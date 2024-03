VIDEO ⟩ Bertānam lielākais spēles šajā sezonā

Bertāns laukumā pavadīja 25 minūtes un 46 sekundes, kas ir viņa lielākais spēles laiks šajā sezonā. Latvietis laikā realizēja četrus no deviņiem tālmetieniem un vienu no diviem divpunktu metieniem. Viņa kontā bija arī izcīnītas trīs atlēkušās bumbas zem groziem, divi bloķēti metieni, viena pārtverta piespēle, viena kļūda, trīs personīgās piezīmes un labākais +/- rādītājs komandā +7.

Kopš pievienošanās "Hornets" vienībai no Oklahomasitijas "Thunder" pirms nepilna mēneša, Bertāna spēles laiks pieaudzis no vidēji sešām līdz 15 minūtēm, rezultativitāte no 2,9 punktiem līdz vidēji 9,0 punktiem, bet realizēto tālmetienu precizitāte no 41,7% līdz 45,8%.