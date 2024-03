Zināmas vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

Ja izkļūšanai no patvertnes tiek ierīkota avārijas tuneļveida eja, izeja no tās tiek izveidota patvertnes ārpusē un tai jābūt attālinātai no ēkas, lai izeju nepārklātu sabrukušu ēku gruveši, drošā attālumā, piemēram, drošs attālums ir puse no ēkas augstuma plus trīs metri, izejas augstums virs zemes - 1,2 metri, drošs attālums ir ēkas augstums, izejas augstums virs zemes - 50 centimetri. Patvertnes telpas augstumam, ieskaitot durvju vērtnes, jābūt vismaz 1,8 metriem, vēlams - 2,5 metri.