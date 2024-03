Kā no pelēkas peles kļūt par seksuālu sievieti? Pieredzē dalās Kristīne

Kristīne atklāja, ka visu dzīvi nav jutusies seksapīla, un to ir apzināti kopusi laika gaitā.

"Mans stāsts ir tāds, ka es esmu augusi laukos, principā varu teikt, ka esmu lauku meitene. Un daudziem no mums, augot kaut kādā konkrētā vidē, mēs ne vienmēr jūtam šo te seksualitāti tā dēļ, kā pret mums ir izturējušies vecāki vai kādā sabiedrībā mēs esam auguši, un šeit var būt tie bloki, kā es patiesībā jūtos par sevi," skaidroja Kristīne.

Kristīne atzina, ka agrāk seksualitātes tēma ģimenē bijusi tabu un neviens par to nav runājis. "Neviens nerunāja ģimenē par to, ko nozīmē sievišķīga, seksuāla sieviete, varbūt pat joprojām tā tēma netiek ļoti cilāta. Un patiesībā, tas, kā sievietes saskarās ar šo tematu, ir saskarsmē ar savu mammu vai citām sievietēm. Un ja mēs redzam, ka šīs sievietes šo te seksualitāti sevī nepieņem vai nerāda, tad arī attiecīgi arī mēs nevaram to izkopt un nesaprotam, kas tas ir.