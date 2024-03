Noskaidrotas Latvijas futbola izlases pretinieces EČ kvalifikācijas turnīra C līgā

Romāna Kvačova vadītā Latvijas izlase februārī divu spēļu summā ar 0:9 zaudēja Slovākijas valstsvienībai, paliekot UEFA Nāciju līgas C līgā, bet slovākietēm 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā nodrošinot vietu B līgā.

Jaunizveidotās UEFA Nāciju līgas pirmajā sezonā Latvijas izlase sacentās C līgā, kur savā apakšgrupā sešās spēlēs izcīnīja trīs uzvaras un ierindojās otrajā vietā aiz Maltas, apsteidzot Andoru un Moldovu. Kopā ar Bulgāriju un Melnkalni Latvija bija starp labākajām otro vietu ieguvējām un tika pie iespējas piedalīties pārspēlēs.

Sadalījums Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra A, B un C līgās bija atkarīgs no komandu panākumiem Nāciju līgas spēlēs. Labākās 16 startēs A līgā, nākamās 16 - B līgā, bet pārējās 19 - C līgā.