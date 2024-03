Pēc lēmuma par pagaidu aizsardzības atcelšanu vardarbīga vīra vajātai sievietei izvērtēs tiesneša profesionalitāti

AT priekšsēdētājs norāda, ka no tiesneša bieži vien ir atkarīgas cilvēku dzīvības un likteņi, tāpēc tiesnesim jāpieiet savu konstitucionālo pienākumu pildīšanai ar vislielāko rūpību un atbildību, bet ar to vien nepietiek - tiesnesim ir jāattīstās profesionāli visas savas karjeras garumā, kā to nosaka arī Tiesnešu ētikas kodekss.