IeVP: Esošā soda izpildes infrastruktūra neatbilst mūsdienīgu vajadzībām

ECT ieskatā, iesniedzējs bija izsmēlis visus efektīvos tiesību aizsardzības līdzekļus. Savukārt pārējos valdības argumentus, kādēļ sūdzība būtu noraidāma, ECT lēma skatīt vienkopus ar lietas būtību. Proti, ECT secināja, ka valdības iebildumi par to, ka iesniedzējs nebija pietiekami pamatojis savu sūdzību un ka tā iesniegta vispārīgu interešu aizstāvībai, ir cieši saistīti ar sūdzības būtību.

Vērtējot sūdzību pēc būtības, ECT atgādināja, ka konvencijas 3.pants paredz valstīm pienākumu ne tikai atturēties no darbībām, kas varētu radīt necilvēcīgu attieksmi, bet arī īstenot nepieciešamos preventīvos pasākumus, lai nodrošinātu personu, kurām atņemta brīvība, fizisko un garīgo neaizskaramību un labbūtību. Šie pienākumi paredz arī to, ka valstīm, ņemot vērā brīvības atņemšanas soda izciešanas praktiskos aspektus, ir jāveic pasākumi, kas aizsargā ieslodzīto personu grupas, kas ir pakļautas īpašam riskam, ka pret viņiem varētu tikt vērsta vardarbība vai radītas cita veida ciešanas no citu ieslodzīto puses.