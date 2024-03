"Rozā vilciens" aicina sievietes pārbaudīt savu krūšu veselību

Fonda "Rozā vilciens" dibinātāja Zinta Uskale norāda, ka Latvijā atsaucība uz krūts vēža skrīninga izmeklējumiem ir viena no zemākajām Eiropas Savienībā, proti, interesentu īpatsvars jau ilgstoši turas ap 30%. Vienlaikus krūts vēzis ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves iemesliem sievietēm Latvijā. Katru gadu no tā mirst ap 410 sieviešu, bet diagnosticētas tiek ap 1100 sievietes, norāda Uskale.