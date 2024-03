Jaudīga nedēļa. Horoskopi visām Zodiaka zīmēm 11. līdz 17. martam

Šonedēļ nemierīgi. Ja kaut kas nenotiks, kā esi iecerējis, tad piktosies un gribēsi pasauli pārtaisīt. Enerģijas tev daudz, bet vai vērts to tērēt neauglīgos cīniņos? Ja kādi darbi bremzējas, dari tos, kas iet no rokas. Bet varbūt vispār vajag apstāties un padomāt par jauniem ceļiem – kur un kā nopelnīt vairāk, turklāt darot to, kas sirdij tīk. Iespējams, kādu hobiju var pārvērst pelnošā biznesā. Nedēļas nogalē vēlams mierīgi atpūsties, padomāt, pameditēt. No saviesīgām aktivitātēm nebūs prieka, drīzāk var izcelties kādas nesaprašanās.