Smiltēns aicina VDD vērtēt Daugavpils mēra Elksniņa izteikumus saistībā ar robežas stiprināšanu

Paziņojumā krievu valodā Daugavpils mērs esot kritizējis plānu, "to novērtējot tikai no iedzīvotāju neērtību un tiem noteikto ierobežojumu skatpunkta", kā arī asi kritizējis atbildīgo iestāžu publisko komunikāciju par plānu, "tādējādi apšaubot objektīvo vajadzību stiprināt Baltijas valstu un NATO austrumu robežu", kas ārkārtas situācijā var negatīvi ietekmēt Krievijas iespējas veikt ātras militāras operācijas mūsu valsts teritorijā, pauž AS politiķis.