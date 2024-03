FOTO ⟩ Pašmāju slavenības pulcējas "Zelta mikrofons 2024" apbalvošanas ceremonijā

Kategorijā "Džeza, fanka vai soula mūzikas albums" nominēts Toms Rudzinskis ar ierakstu "Abyss", Gunārs Rozenbergs un "Latvian Radio Big Band" ar ierakstu "Linda", dažādu izpildītāju ieraksts "Live At The M/Darbnīca vol.1| Jazz in Riga| Latvia 2022/2023", Matīsa Čudara Trio ar ierakstu "Take Your Time", apvienība "Auziņš, Čudars, Arutyunyan" ar ierakstu "Tutti off Duty".