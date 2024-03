"Stradiņos" balsenes vēža pacientam veikta sarežģīta ķirurģiska operācija, kas ļāvusi atjaunot runas funkciju

Gan agrīnas, gan vēlīnas stadijas balsenes ļaundabīgu saslimšanu gadījumos izvēles metode ir ķirurģiska ārstēšana, ja pacienta vispārējais stāvoklis to atļauj. Stradiņa slimnīcā pie agrīnām balsenes ļaundabīgu audzēju stadijām ir iespējama lāzerķirurģijas metode, kura tiek veikta ar mikroskopa palīdzību, tādējādi vēl vairāk nodrošinot audzēja radikālu izņemšanu un pacienta dzīves kvalitātes mazāk ietekmējošu manipulāciju. Stradiņa slimnīca ir vienīgā vieta Latvijā, kur šādas operācijas veic ikdienas praksē, līdz ar to ir lielākā pieredze to veikšanā.