Raidījums: "Vienotības" biroja darbinieki, iespējams, saņēmuši aplokšņu algas

12. Saeimas vēlēšanās partiju iegāza kandidāti, kas sarīkoja indivuduālās kampaņas. To dēļ Korupcijas novērošanas un apkarošanas birojs (KNAB) secināja, ka partija ir pārtērējusi priekšvēlēšanu kampaņas limitus. Partija zaudēja valsts finansējumu un iestiga parādos- kampaņas organizētājiem un arī valsts budžetam. No 2018. līdz 2022. gadam partija no valsts saņēma nedaudz vairāk par 1,2 miljoniem.