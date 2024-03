VIDEO ⟩ Vēja parks pie Grobiņas: zemes īpašnieki jūtas apkrāpti un tiesājas ar vēja parka saimniekiem

Jaunais Grobiņas parka īpašnieks ir Igaunijas enerģijas ražotājs un energoapgādes uzņēmums "Utilitas". Tas plāno pelnīt arī bez valsts subsīdijām, jo tagad to ļauj augstās elektrības cenas.

Jaunie līgumi paredz zemes īpašniekiem maksāt noteiktu procentu no konkrētās turbīnas gada ienākumiem. Tas nozīmē desmit reizes lielāku summu. Zemes īpašniekam pienāksies arī vienreizēja samaksa par platību, ko aizņem dažādi kabeļi un komunikācijas, bet nomniekam pēc parka darbības beigām zeme būs jāsakārto un jāatstāj lauksaimniecībai piemērotā stāvoklī.

Vienā tiesvedībā spriedums jau stājies spēkā. Redzams, ka īpašnieks līdz 2022. gadam par viņa zemē uzcelto turbīnu saņēma 240 latus gadā, bet tiesa lika samaksu pacelt līdz 3.25% no ieņēmumiem. Turklāt tā noteikusi minimumu, par kuru gada atlīdzība nedrīkst būt mazāka - 3800 eiro.

No intervijas vietējie, kas tiesājas ar vēja parku, atteicās. No aizkadra sarunām saprotams, ka viņi jūtas vazāti aiz deguna 20 gadu garumā un tāpēc tagad neatkāpsies. Kad viens no kareivīgajiem savu zemi pārdeva, "Vēja parks" tiesā mēģināja pierādīt, ka tam ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kur uzbūvēts ģenerators. Tas attiecībām nav palīdzējis.