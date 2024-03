No Ošiem - četru cilvēku ģimenes - palika Juris viens pats. Viņš, pēc dēla stāstītā, juka prātā no tā, kas ir noticis ar viņa māsu Valdu un vecākiem. Pāris gadus pirms šo traģēdiju sērijas viņa ģimenē bija piedzimusi meitiņa Kristīne. Otrais bērns – dēls Simons - Jura un viņas sievas ģimenē piedzima tikai 20 dienas pēc Jura mātes pašnāvības. Simona māte, esot aptuveni piektajā grūtniecības mēnesī, piedzīvoja Valdas aiziešanu.

Tagad es pieļauju, ka pēc tām nāvēm manam tēvam pienāca vēstule par to, ka visi ir nomiruši. Nav zināms, vai to sūtīja Juris, un nav arī skaidrs, kāpēc tēvs runāja par to, ka "visi apsitās", to mēs vairs neuzzināsim.