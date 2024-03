Elita Mīlgrāve komentē izteikumus par to, ka pienācis laiks viņu "nomest no troņa"

Tad kāpēc mani atstādināt, ja pasākums ir izdevies? Kāpēc neviens nekliedza par manis "nomešanu no troņa", kad Latvijā bija ekonomiskā krīze un Gada balva vispār varēja nenotikt, taču man izdevās to noorganizēt par spīti tam, ka nebija līdzekļu? Kāpēc tad neviens cits nerāvās šo pasākumu rīkot? Man toreiz izdevās atrast risinājumu, bet... Ir viegli tagad pēkšņi paziņot, ka "mēs izdarīsim labāk". Un pārmetumi, ka "Zelta mikrofons" pieder man... Ir arī tāda lieta kā intelektuālais īpašums, un arī šis pasākums nav "nokritis no gaisa". Tā ir mana ideja, un es to gadu gadiem esmu īstenojusi, protams, konsultējoties ar nozares speciālistiem.