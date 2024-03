Ķengaragā iereibis vīrs piekauj savu sievu. Kaimiņi reaģē uz notiekošo un izsauc likumsargus

Šā gada 9. martā Valsts policija saņēma izsaukumu no kāda daudzdzīvokļu nama iedzīvotājiem Rīgā, Ķengaraga mikrorajonā, par to, ka kaimiņienei ir nepieciešama palīdzība, un, iespējams, viņa cietusi no vardarbības ģimenē un viņai nodarīti miesas bojājumi, ziņo Valsts policija.