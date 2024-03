Sirdslietas ⟩ Ātrie randiņi kā vēl viens iepazīšanās veids. Tiktokere Daina Zēna brīvās sirdis aicina sarosīties

Viens no pirmajiem pats mani uzrunāja lielveikalā, vēloties pastāstīt par pensiju līmeņiem. Kad klausījos viņa stāstījumā, sapratu, ka viņš būs tas vīrietis, kuram arī es jautāšu. Tā bija Lāčplēša diena, un es viņam vaicāju, vai viņš grib pie manis atbraukt un padedzināt svecītes pie mājas. Viņš teica, ka it kā varētu, un es iedevu savus kontaktus, sakot, lai uzraksta man. Viņš neuzrakstīja uzreiz, bet vēlāk atrada mani "Facebook", bet tur nekas nesanāca.

Tā arī jautāju, tieši un konkrēti, vai iesim uz randiņu. Otro vīrieti uzrunāju degvielas uzpildes stacijā. Tur nedarbojās viens no sūkņiem, par to arī sākām sarunu, un es prasīju, vai viņš gribētu aiziet uz randiņu. Viņš atbildēja, ka nē, jo esot aizņemts.

Trešajam vīrietim es izstāstīju, kāpēc to daru, un viņš mani iepazīstināja ar "go for no" kustību, kas ir tieši par to, lai sevi pilnveidotu, pārvarētu bailes. Vienkārši ej pa dzīvi tieši tā – dabūsi "jā", tas būs labs piedzīvojums, dabūsi "nē" – tā būs uzvara.