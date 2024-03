VIDEO ⟩ Seniorei gandrīz trāpa ar stikla pudeli. Jaunieši Purvciemā uzdzīvo un apdraud kaimiņus

"Visticamāk, ka tas [ugunsgrēks] bija pārgalvīgu cilvēku dēļ, kuri no augšējiem stāviem met lejā degošus izsmēķus, tai skaitā pudeles un visu pārējo drazu. Katrā gadījumā mājas iedzīvotāji regulāri ziņo par to, ka jauniešu grupas no 16 līdz 20 gadiem nepārtraukti uzdzīvo augšējos stāvos. Šīm izklaidēm sekas nav īpaši prognozējamas," raidījumam stāsta nama septītā stāva iedzīvotājas Helēnas dēls Ivars.