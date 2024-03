"Mamma gaidīja manu nāvi." Šeila dalās savā ekstrēmajā badošanās pieredzē

"Trīs četras dienas ir ideāli uz ūdens. Kāpēc? Cilvēks pārtiek no olbaltumvielām, un, kad viņš trīs četras dienas badojas, nav pienesuma no ārpuses, organisms ātri paskatās, kas ir iekšā.

Dāmas zina, ka skrubītis no ādas virsējās kārtas noņem vecās šūnas un tikai pēc tam ir foršais tonītis. Bet organisms nemitīgi noārda gan visādas baktērijas, gan atkritumus, un ir pilns ar visu ko, kas arī ir olbaltumvielas. Tas ir jauks brīvlaiks iekšējiem orgāniem – akniņas, nierītes, visas šīs funkcijas atpūšas. Tāpēc arī vaigos parādās jauks sārtums, viegluma sajūta, un tas vienmēr ir medicīniski brīnišķīgi.

Sauso badošanos gan Šeila nerekomendē: "To es nevienam neieteiktu nedēļu. To, pirmkārt, nedrīkst darīt, jo var nomirt. Tur ir attīrīšanās, sevis apzināšana, kur tu esi, kāds tev ir stāvoklis, sava terapeita apmeklējums, lai analīzes uztaisītu, lai aplūkotu, vai vispār to vari darīt.