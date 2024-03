Nedēļas nogalē Rīgas zoodārzā notiks ikgadējās Roņu dienas

Arī šogad Roņu dienās ikkatrs varēs uzzināt vairāk par roņu paradumiem. Gan sestdien, gan svētdien no plkst. 12 līdz 15 Latvijas Abinieku un rāpuļu zālē darbosies Latvijas Dabas aizsardzības pārvaldes sagādātie interaktīvie ekrāni, kas aicinās izzināt, kāda ir dzīves kārtība roņu saimēs. Līdzās stendiem darbosies apģērbu apdrukas darbnīcas "TingPrint" sietspiedes studija. Apmeklētāji aicināti ņemt līdzi savu kreklu, džemperi vai somu, lai to bez maksas apdrukātu ar kādu no Roņu dienu dizainiem. "Tingprint" sietspiedes karuselī varēs izvēlēties kādu no divu dizainu attēliem, kas īsi un kodolīgi uzsaucot "Liec mani mierā" atgādinās par pareizo rīcību, ja pludmalē sastapts ronēns. Apģērbu lieliem un maziem, kā arī auduma somas varēs iegādāties arī turpat, Latvijas Rāpuļu un abinieku zālē.