Ar skumju noti Irmas kundze atceras bērnību: "Ir tik smagi gājis, mammīte mani audzināja viena, un bērnībā sūri, grūti palīdzēju viņai maizi nopelnīt. Kādas rotaļas, aizmirstiet! Vienīgais prieks bija brauciens uz Annas gadatirgu Jaunliepājā, tur bija cirks, karuselis. No septiņu gadu vecuma pie saimniekiem ganīju aitas. Atceros, man miegs nāk, reiz iemigu, tikmēr aitas iegāja labībā, saimnieks uz mani ļoti rājās. Es daudz maisījos pa saimniekiem. Cita saimnieka kalponēm no rīta palīdzēju slaukt govis un pēc tam skrēju uz skolu. Tāpēc no grūtuma dzīvē nebaidos."