Krievija virs Baltijas jūras traucējusi GPS signālu Lielbritānijas ministra lidmašīnai

Tiek uzskatīts, ka Krievija ir traucējusi satelīta signālu Karalisko gaisa spēku lidmašīnai, kas pēc NATO mācībām no Polijas uz Lielbritāniju transportēja Apvienotās Karalistes aizsardzības valsts sekretāru Grantu Šapsu. Par to pirmais ziņoja britu laikraksts "The Times". Pēcāk arī "Reuters" vēstīja par šo faktu, atsaucoties uz avotu.