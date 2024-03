Teorētiski pastāvot iespēja, ka Baltijas valstis varētu vienoties un neatzīt Krievijas prezidenta "vēlēšanas". Praktiski tas varētu nozīmēt, ka prezidentu līmenī nenotiks nekāda komunikācija. Zatlers uzsvēra, ka komunikācija nenotiek jau tagad. Viņš retoriski jautāja, kad Putins pēdējo reizi tikās ar kādu no Eiropas vadītāju - tā bija tikšanās ar Ungārijas premjerministru Viktoru Orbānu Ķīnā.

"Baltijas valstis varētu vienoties, un, manuprāt, par to vienotos arī citas valstis. Tas būtu pozitīvs ieguvums, lai mazliet "nokāptu" no pesimisma viļņa, ka Ukrainai karā ar Krieviju, iespējams, nesokas tik labi, cik mēs gribētu. Ja skatās uz Krievijas "panākumiem" karā, tad diez vai Avdijivkas ieņemšana ir uzvara. Protams, propaganda to var pasniegt par uzvaru," sacīja eksprezidents.