No "vēlēšanu" sākuma no plkst.8 līdz 12 Valsts robežsardze kopā ar Valsts policiju pārbaudījusi 351 Krievijas valstspiederīgo "vēlētāju", no tiem 14 personām beidzies uzturēšanās atļaujas derīguma termiņš, aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāvji.