Vai "Vienotībai" bijusi "melnā kase"? Raidījums pēta partijas finansēšanas skandālu vēsturi

"Kā cilvēki var ieklausīties politiķos un maksāt nodokļus, ja redz, ka, iespējams – jāliek gan uzsvaru uz vārdu "iespējams", – lielākajā politiskajā organizācijā, kuru vada finanšu ministrs, iespējams, ir notikusi aplokšņu algu maksāšana ar ļoti augstu varbūtību? Un par to ziņo ilggadējs biroja vadītājs, nevis viendienas kāds cilvēks vai kā savādāk. Un šādu informāciju atstāt bez ievērības AS nevar," pauž AS Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars.