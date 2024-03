VIDEO ⟩ "Stress bija tik drausmīgs." Kā pētnieciskie žurnālisti dzina pēdas nežēlīgam okupantu komandierim

Kad Krievijas okupanti no Jahindes tika padzīti, Alla ar kolēģiem uzņēmās izdarīt to, kas tik smagi cietušā ciema iedzīvotājiem kaut uz brīdi atdotu nelielu daļu taisnīguma, proti, sameklētu to Krievijas armijas virsnieku – galveno mocītāju, kura vadībā tika pildītas pavēles ieslodzīt un spīdzināt cilvēkus.