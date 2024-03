Strautiņš ar 20 punktiem neglābj "Derthona" no zaudējuma Itālijas A sērijas mačā

Strautiņš spēlēja 30 minūtes un realizēja divus no trijiem divu punktu metieniem, trīs no četriem tālmetieniem un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā arī sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, piecas piezīmes, pieci izprovocēti pretinieku sodi, viena kļūda, divas pārtvertas piespēles, tiekot pie +/- rādītāja +9 un efektivitātes koeficienta 25.