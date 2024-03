Kāpēc mēs internetā visu laiku redzam "Temu" reklāmas? Uzņēmums, kas satricinājis iepirkšanās platformu tirgu

Ātri šķirstot "Temu" lietotni vai tīmekļa vietni, var atrast jebko, sākot no apaviem ar tērauda purngaliem, beidzot ar ierīci, kas paredzēta, lai palīdzētu gados vecākiem cilvēkiem un grūtniecēm uzvilkt zeķes. Reins skaidro, ka teju viss ražots rūpnīcās Ķīnā.

Ņemot vērā, ka "Temu" preces tiek sūtītas tieši no rūpnīcām, izvairoties no starpniekiem, tās būtībā tiek atbrīvotas no muitas nodokļiem.