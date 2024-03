Dokumentālā filma par izcilo režisoru un operatoru Juri Podnieku jau uz lielajiem ekrāniem visā Latvijā

Jura laikabiedrs un kolēģis Anrijs Krenbergs (skaņu režisors) dalās atmiņās: "Mēs gribējām izmainīt šo pasauli, bet ne tādā ziņā kā pasauli, bet tikt vaļā no padomijas. Un mēs to darījām, kā tobrīd varējām. Tā kā sadarbojāmies ar Anglijas telekanālu, mēs tobrīd bijām vienīgā filmēšanas grupa, kas kaut vai daļēji varēja izvairīties no cenzūras. Taisot filmu "Mēs", uzfilmēto materiālu tūlīt sūtījām uz Angliju, neviens šeit to neredzēja. Līdz ar to tas būtu briesmīgi, ja mēs šo privileģēto iespēju neizmantotu. Ko tad mēs varējām darīt? Protams, ar savu darbu mēģināt pateikt un parādīt cilvēkiem, kas īstenībā notiek. Un, ja teiktu, ka mums nebija bail, – bija bail. Nebaidās tikai muļķis, jo viņš nezina, ka ir jābaidās."