"Toreiz likās, ka nav jēgas dzīvot." Mūziķe Būū atklāti par depresiju

Tāpēc man ir liela empātija pret cilvēkiem, kas ir depresijā vai tai tuvojas. No depresijas baidos kā no buboņu mēra, jo tā ik pa laikam atnāk apsveicināties. Ir dažas lietas, ko esmu sapratusi, ko nevajag darīt, kā par sevi rūpēties. Un dažreiz es nezinu, kāpēc depresija atnāk. Vai arī zinu, bet vēl neesmu gatava to pieņemt. Tāpēc terapija ir labākā investīcija ever. Un joprojām ir brīži, kad man mentāli ir grūti. Man ir ļoti stresains darbs, slodze, būt publiskai personai nav viegli. Es esmu jauna, ambicioza sieviete, jauna uzņēmēja. 95% laika, ko pavadu terapijā, runāju par darbu, es esmu darbaholiķe.