Kādēļ pilnīgs importa aizliegums no Baltkrievijas nozīmētu problēmas Latvijā esošo liftu darbībai?

Kopā Latvijā ir ap 8300 lifti, no kuriem 3500 ir ražoti bijušās PSRS valstīs, tajā skaitā ap 2500 - Baltkrievijā, klāstīja ministrijas pārstāvis.

EM turpinot apkopot saņemto informāciju no pašvaldībām, kuras bija aicinātas norādīt, vai un kādas problēmas var radīt atteikšanās no preču importa no Krievijas un Baltkrievijas.