Putina "konkurenti" prezidenta "vēlēšanās" nopelnījuši pamatīgu naudas summu

Komunistiskās partijas kandidāts Nikolajs Haritonovs, par kuru nobalsoja 4,31% vēlētāju, savai partijai ir ļāvis nopelnīt 573 miljonus rubļu (5,7 miljonus eiro). Vladislavs Davankovs "Jaunajiem cilvēkiem" nopelnījis 511 miljonus rubļu (5,1 miljonu eiro), bet Leonīds Sluckis no Liberāli demokrātiskās partijas ar 3,2% balsu nopelnījis savai partijai 425 miljonus rubļu (4,2 miljonus eiro).

