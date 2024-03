To, vai sēdes ierakstā redzamās epizodes ir vai nav uzskatāma par ētiskas dabas pārkāpumu no domes priekšsēdētāja kā amatpersonas puses un vai šāda rīcība ir pieņemama, veicot komisijas priekšsēdētāja pienākumus, var lemt vienīgi deputāti, piebilda Kaņepone, attiecīgi šo jautājumu, visticamāk, drīzumā izskatīs deputāti.

Liepiņš sēdes video neesot redzējis, bet šodien no rīta saņēmis fotogrāfijas, kurās fiksēti atsevišķi sēdes momenti. Viņš atzina, ka "kriminālu pārkāpumu tur nav", bet Lasmanis ir novada domes priekšsēdētājs un pārstāv novadu, līdz ar to "neatkarīgi no politiskajām simpātijām šāda veida situācija nav pieņemama".