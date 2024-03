Tāpat grozījumi noteic, ka turpmāk kravas pārvadājumus ar C vai CE kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecību ar ierakstu "95.kods" ārpus Latvijas teritorijas varētu veikt no 18 gadu vecuma. Tāpat no 18 gadiem varētu saņemt D1 (autobusu, kuru sēdvietu skaits, nepārsniedz 16 vietas un kuru garums nepārsniedz astoņus metrus vadītāja) un D1E kategorijas tiesības, patlaban tās var iegūt no 21 gada vecuma.