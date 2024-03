Atkarībā no konkrētā produkta tarifi palielināsies vai nu līdz 95 eiro par tonnu, vai līdz 50% "ad valorem" (pēc vērtības) nodoklim. Turklāt Krievijai un Baltkrievijai vairs nebūs pieejama neviena no ES Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) kvotām graudiem, kas dažiem produktiem piedāvā labāku tarifu režīmu.

Viens no tarifu ieviešanas mērķiem ir novērst ES tirgus destabilizāciju, par ko savas bažas jau paudusi ES lauksaimnieku kopiena. Tāpat palielinātie tarifi ir vērsti uz to, lai novērstu Ukrainas teritorijās ražoto nelikumīgi atsavināto graudu eksportu no Krievijas, no kuriem daži ir nelegāli eksportēti uz ES tirgu un apzināti nepareizi marķēti kā "krievu" graudi. Tarifi nodrošinās, ka šī nelegālā eksporta metode vairs nebūs izdevīga, sacīja komisārs.