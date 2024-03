Pasaulslaveni cilvēki, kurus skāra tuberkoloze

Leģendārās grupas "The Beatles" dalībnieks Ričards Stārkijs, kuru pasaulē pazīst kā Ringo Stāru, piedzima 1940. gada 7. jūlijā. Viņš uzauga nabadzīgā ģimenē, mājā, kuras celtniecībā tika izmantots lēts un ļoti bīstams materiāls – azbests –, kuru mūsdienās būvniecībā vairs neizmanto.

Lielāko daļu bērnības Ringo smagi slimoja un nevarēja iegūt pilnvērtīgu izglītību. 12 gadu vecumā viņš saslima ar tuberkulozi. Nākamos divus gadus Ringo pavadīja sanatorijā, ārstējoties no šīs slimības.

Jāpiebilst, ka neskatoties uz bērnībā pārdzīvoto, Stārs, kurš arī visu mūžu cieš no dažādām pārtikas alerģijām, joprojām aktīvi uzstājas koncertos. Šobrīd mūziķim ir 83 gadi, un 2024. gadā viņš atkal dosies tūrē kopā ar savu grupu "Ringo Starr And His All-Starr Band".