Austrālijas "Grand Prix" triumfē Sainss

Sainss sacensības sāka no otrās pozīcijas un kļuva par līderi otrajā aplī, nosargājot pirmo pozīciju līdz pat finišam un svinot pārliecinošu uzvaru.

Savukārt Makss Verstapens ("Red Bull") sacīksti sāka no pirmās pozīcijas, taču jau otrajā aplī viņš sāka sūdzēties par automašīnu, no kuras aizmugures vēlāk parādījās arī dūmi. Verstapens atgriezās boksos un izstājās no sacīkstes.