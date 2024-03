"Tas, kas šobrīd tiek piedāvāts, teorētiski, no tehniskās perspektīvas ir realizējams līdz 2030. gadam.

Protams, kā jau jūs minējāt, ja finansējums būs pieejams, ja mums izdosies, iespējams, atsevišķos tieši šī segmenta elementos piesaistīt privāto publisko partnerību. Tad tīri teorētiski to ir iespējams izdarīt līdz 2030. gadam, bet šie riski noteikti saglabājas," saka Briškens.

Briškens arī slavē Igaunijas "Rail Baltica" ieviešanas modeli, kur projektā par finansējumu ir atbildīga amatpersona no Finanšu ministrijas:

Ziņojumam visvairāk iebildumu bija tieši no Finanšu ministrijas - gandrīz trīsdesmit. "de facto" zināms, ka tā aizrādījusi – pat ja no Eiropas fonda infrastruktūras savienošanai bez aizķeršanās izdodas iegūt cerētos 3,68 miljardus eiro, neatbildēts aizvien ir jautājums par to, kur ņemt vēl ap trim miljardiem eiro.