Lai risinātu strīdu ar Māri Knoku, Rīgas dome tērē teju 20 000 eiro juristiem no malas, bet izšķērdību nesaskata

Knokam darbu izteica gada beigās. To pamatoja ar reorganizāciju un funkciju dublēšanos. Knoks to vērtēja citādi. Viņš izmeklējis izšķērdību dārgi asfaltēto ielu skandālā, par to ilgus gadus atbildējusi Jaunā vienotība un Vilnim Ķirsim kļūstot par mēru, Knoks esot kļuvis vadībai neērts.