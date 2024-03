BEZ SPRIEDZES ⟩ "Darīšu visu, lai atkal nenonāktu Tvaika ielā." Anna Balode par pieredzi ar ēšanas traucējumiem

Vienā dienā es vairs nejutu kājas, jo neēdu, bet dzēru vīnu. Man negribējās ēst. Biju pašķīrusies no drauga, vienā dienā vairs nejutu kājas un nespēju paiet. Trīs dienas gulēju mājās un mēģināju kaut ko ēst, kājas neatdzīvojās.

Tur bija tualetes podi bez brillēm, vākiem, tualetēm nebija durvju. Citi pīpēja tualetēs, neko tur nevarēju padarīt. Ēšanu arī tur neviens nekontrolēja. Es tur ieraudzīju cilvēkus ar ļoti smagiem traucējumiem un sapratu, ka neesmu viena no viņiem. Esmu kaut kas daudz vairāk, jo nāku no labas ģimenes, varbūt ar kaut kādiem konfliktiem. Apzinājos, no kurienes nāku.