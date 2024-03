Aicina brīvprātīgos palīdzēt krupjiem droši šķērsot ceļu

Ik pavasari līdz ar silto un lietaino laiku no ziemas guļas mostas lēnie krupji un mēro ierasto ceļu uz vienu un to pašu ūdenstilpi, lai vairotos.

Lai brīvprātīgie iesaistītos misijā, jāaizpilda pieteikuma anketa " Misijas uzdevums lielākoties jāveic diennakts tumšajā laikā, tādēļ DAP pirmajiem 200 brīvprātīgajiem ir sagādājusi atstarojošās vestes ar kampaņas elementiem. Neatkarīgi no glābšanas vietas, ikvienam brīvprātīgajam ir nepieciešama vēlme iesaistīties misijā, brīvas dažas vakara stundas vienu līdz divas nedēļas, tīri cimdi un spainis, atstarojoša veste un lukturis.

Gadu no gada krupju migrācijas laiks atšķiras, un konkrētu datumu, kad misijā iesaistītajiem jābūt gataviem palīdzēt krupjiem, nevar nosaukt. Taču migrācija ir saistīta ar laikapstākļiem - līdzko gaiss iesils vismaz līdz plus 5 grādi un līs, pastāv augsta varbūtība, ka krupji modīsies no ziemas miega un dosies uz nārsta vietām.