INFOGRAFIKA ⟩ Latvijas Banka samazina IKP pieauguma prognozi šim gadam līdz 1,8%

Vispārējās valdības budžeta bilances vērtējums šim un nākamajam gadam nav būtiski mainījies. Savukārt prognožu perioda beigās - 2026.gadā - deficīts tiek prognozēts lielāks, jo gaidāmas apjomīgākas valdības investīcijas, nekā iepriekš paredzēts. 2024.gadam budžeta deficīts tiek prognozēts 4,1% apmērā no IKP, 2025.gadam - 3,4% no IKP un 2026.gadam - 2,3% no IKP.