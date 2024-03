Rīgas zooloģiskajā dārzā sācies putnu mēnesis un vasaras sezona

Izpētot informatīvos stendus pie dažādiem putniem, varēs uzzināt, cik lielas, krāsainas un daudzveidīgu formu olas dēj spārnaiņi, kā arī to, cik daudz olu ir vienā dējumā, vienlaikus smeļoties iedvesmu no krāsām un faktūrām Lieldienu olu krāsošanai.

Putnu mēneša turpinājumā 6.aprīlī un 7.aprīlī zooloģiskajā dārzā darbosies tradicionālā "Dzeņa darbnīca", kurā apmeklētāji no plkst.12 līdz 15 varēs izgatavot zīlīšu un mājas strazdu būrus, turklāt pašgatavotos darinājumus varēs ņemt līdzi un izkārt putniem tīkamās vietās savu māju tuvumā.

Savukārt 13.aprīlī un 14.aprīlī, "Dzeņa darbnīca" dosies uz Rīgas zooloģiskā dārza filiāli "Cīruļi" Kalvenes pagastā. Tur no plkst.12 līdz 15 ikviens varēs ieskandināt pavasari, uzbūvējot zīlīšu vai strazdu būri.

Līdz ar Lieldienām Rīgas zooloģiskais dārzs pāries uz vasaras darba laiku. Tas nozīmē, ka kases no Šodienas katru dienu būs atvērtas plkst.10 līdz 18, iekštelpu ekspozīcijas darbosies no plkst.10 līdz 18.30, Tropu māja būs atvērta no plkst.11 līdz 18.30.