FOTO ⟩ Atpūtniekus pārsteidz neparasti skati jūras malā

Daudzviet piekrastē, ieplūstot aukstumam no jūras, veidojās migla. Saules apspīdētā miglā arī baltā jeb miglas varavīksne.

Rīgas centrā pēcpusdienā bija 15 °C, bet vēlāk vējam iegriežoties no līča puses, pilsētas ziemeļos bija tikai 2...4 °C.

Kadri no Vecāķiem.

Video: Egons Lacis pic.twitter.com/0Hk9layMhg