Aktieris Edgars Pujāts atklāti par jaunā tēvu lomu pēc 50

Par to, kā ir kļūt par tēvu jaunībā un tagad, aktieris uzsver: "Tad mīlestība sprāga pa visām porām ārā, pa smadzenēm dauzījās. Ne es pats biju tik pieredzes bagāts visās jomā. Gribējās bohēmu, teātri. Slava, māksla, mati plīvoja… Vecākajiem dēliem, īpaši Kristapiņam, bija pievērsts mazāk uzmanības no manas puses.

Protams, mammas ir mammas, un paldies manām brīnišķīgajām dzīves sievietēm," saka Pujāts un atzīst – viņš par to visu dzīvi pārdzīvo. "To es varu godīgi pateikt. Ar Kristapu mēs par to esam runājuši un diskutējuši, bet man ir vainas apziņa, tagad uz to atskatoties," atklāts ir aktieris.