"Nopietni pieļauju, ka Anna ir dzīva." Pazudušās Annas Jansones vīrs Juris aicina palīgā pārmeklēt pazušanas apvidu

Ja gribas redzēt savā telefonā arī citu jau noietos ceļus, no mūsu kartes var izeksportēt KMZ/KML failu un pēc tam to importēt savā GaiaGPS lietotnes kontā (ja no datora, tad https://t.co/CXF4ocwQ5G jāielogojas) un redzēsi savu līniju blakus citu ietajam.https://t.co/E3ktEbEPuv pic.twitter.com/clOG5MDUJ9