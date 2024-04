Drošības dienests pērn rosinājis anulēt divu Krievijas investoru termiņuzturēšanas atļaujas

No kopumā investīciju programmā ieguldītajiem līdzekļiem 83% vai 1,35 miljardi eiro ir saistīti ar darījumiem Latvijas nekustamā īpašuma tirgū. Ieguldījumi kredītiestāžu pakārtotajās saistībās veidoja 10% vai 158,9 miljoni eiro, bet attiecinātie ieguldījumi kapitālsabiedrību pamatkapitālā - 6% vai 98,5 miljonu eiro apmērā. Īpašam mērķim noteiktu bezprocentu valsts vērtspapīru iegādē ieguldīti 16,3 miljoni eiro vai 1% no kopējā investīciju apjoma.

TUA pieteicēji galvenokārt ir no reģioniem ar nestabilu ģeopolitisko situāciju un kapitāla piesaistei paaugstinātiem riskiem - lielu ekonomisko un politisko nenoteiktību. Aptuveni 85% no visām TUA ir pieprasījuši investori no bijušās PSRS teritorijas. Ārpus bijušās PSRS teritorijas lielākā investoru interese ir no Āzijas valstīm.