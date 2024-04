LMĪB aicina nekavējoties noteikt mežaudzes tirgus vērtībai atbilstošas kompensācijas

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kurā nozare lūdz tūlītēju valdības iesaisti, ir jautājums par kompensācijām mežu īpašniekiem, kuru mežu zemes tiek nodotas dabas aizsardzībai.

Faktiski nacionalizācija

Diānas Dančauskas no tēva mantotais 5.2 ha meža īpašums atrodas GNP teritorijā, bet nepilnu kilometru no robežas, kur beidzas parka teritorija. “Kaimiņu īpašumā pirms vairāk nekā 10 gadiem meža izstrādes laikā atrada aizsargājama putna, iespējams, ka mazā ērgļa ligzdu, tāpēc arī manam mežam, apmēram pusei, aizmuguriski uzlika liegumu, padarot to par mikroliegumu un buferzonu,” stāsta Dančauska. “Pērnā gada augustā lūdzu liegumu, kā nepamatotu, noņemt, jo visā šajā laikā neviens putns nebija ligzdojis. Vērsos Dabas aizsardzības (DAP) pārvaldē ar lūgumu, bet man atbildēja, ka putns varot atgriezties. Kurp? Tur jau pat vairs īsti tās ligzdošanas vietas nemaz nav. Eksperti atbrauca, pastaigāja, mani neuzaicināja. Meža īpašumam ir apsaimniekošanas plāns, kas derīgs līdz 2038.gadam. Pēc dabas pārvaldes eksperta pastaigas manā mežā tagad ir vairs apmēram pushektārs meža, kur varu veikt kaut kādu saimniecisko darbību bez ierobežojumiem, jo manā mežā, kur nebija putna lieguma, atrada rožaino apmalpiepi! Sēne nemaz tāds retums nav, lai gan vēl aizsargājamo sēņu sarakstā ir. Vēl daļā meža, ko biju taupījusi, uzradās biotops – boreālais mežs!”