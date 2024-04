VIDEO ⟩ Vesterna cienīga pakaļdzīšanās. Garnadzi ASV aiztur policists zirga mugurā

"Tas nebiju es," vīrietis kliedz, cenšoties aizbēgt no zirga un policista pāri ielai, tādējādi apturot satiksmi.

Viens no policistiem nokāpj no zirga un saslēdz garnadzi roku dzelžos. Vīrietis apsūdzēts par preču zādzību no "Walgreens" veikala 230 ASV dolāru vērtībā, ziņo Albukerkas policijas departaments.