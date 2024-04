VIDEO ⟩ Aiz priekškara: Putins un pakalpiņi vaino Ukrainu terorismā, bet "ISIS" mazgā baltus

Lukašenko un "Taliban"

Putins nenoliedza, ka terora akta izpildītāji varēja nākt no islāmistu teroristiskās organizācijas "ISIS - K", taču uzsvēra, ka organizators esot Kijivas "nacistiskais režīms".

Tajā pašā laikā propagandisti, domājams, ne bez Kremļa ziņas, centās sabiedrībai iestāstīt, ka "ISIS - K" tomēr neesot vainīga, jo islāmisti nekad neuzbruktu ramadāna laikā, nekad par to neņemtu naudu utt.

Varētu šķist dīvaini, ka krievi, no vienas puses, uzsver, ka terora aktā aizturētie ir tadžiki - musulmaņi -, un rāda sižetus no viņu dzimtajiem ciemiem Tadžikistānā, bet no otras, turpina noliegt terora akta saistību ar "Islāma valsti".